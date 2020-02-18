Проблема с вонью в Воронеже должна решиться в первой половине 2020 года

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:40:23+03:00

Изменить размер текста: A A

- В период обострения проблемы, связанной с неприятным запахом на улицах Воронежа, губернатор говорил о предприятиях, несанкционированно сливающих отходы в городскую канализацию, а также заявил о виновности самих ЛОС. Как сегодня обстоит ситуация с этой проблемы? - с таким вопросом «КП-Воронеж» обратилась к главе региона Александру Гусеву во время прямого эфира.

Губернатор подчеркнул, что ситуация пока не исправлена полностью, но улучшилась по сравнению, например, с началом 2019 года. В частности, в администрацию области стало меньше приходить обращений, касающихся проблемы неприятного запаха

- Что касается Правобережных очистных сооружений, то там цех механического обезвоживания введен в эксплуатацию в 2018 году. Он нормально функционирует. Запах, к сожалению, от биологических очистных сооружений все равно будет ощущаться, поскольку это открытые сооружения. Но он, конечно, не должен быть удушливым. К Правобережным очистным сооружениям у нас нет претензий. Они исполнили свои обязательства, - отметил Александр Гусев.

Подобный проект цеха механического обезвоживания находится в стадии реализации и на Левобережных очистных сооружениях. Уже закончено проектирование, было частично куплено оборудование. Планируется, что строительство завершится в первой половине 2020 года

- Была ли вина руководства ЛОС? Была. Мы это увидели, когда туда пришли летом 2019 года. Мне даже обидно не то, что собственники принимали такие решения – они зарабатывают для себя деньги, а то, что люди, которые работают на этих очистных сооружениях инженерами или технологами просто мирились с этой ситуацией. Крайне неприятно. Бывая там, встречал коллег, с которыми работал еще в начале 90-х на заводе, их пассивная позиция меня раздражала больше всего, - сказал Александр Гусев.

По словам главы региона, оправдывали на ЛОСах тем, что есть несанкционированные сливы в канализацию, и это выводит из технических режимов процесс очистки.

- При этом они не вкладывали на протяжении последних нескольких лет ни копейки, чтобы содержать нормально работающее оборудование, не говоря уже о том, чтобы модернизировать его. Мы сейчас заставили руководство ЛОС восстанавливать затраты по инвестиционной программе. В этом году они вложили порядка 90 млн рублей. Но у них остался долг – еще более 100 млн за прежние периоды плюс текущие платежи, - подчеркнул губернатор.

Также в правительстве региона отмечают, что недостаточно той очистки самих вод, которая сейчас существует на сбросе в водохранилище, - загрязнения превышают нормативы. Стоит задача – привести все к нормативам.

ИСТОЧНИК KP.RU