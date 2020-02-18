2020-02-18T12:46:31+03:00
Общество

Воронежский губернатор рассказал, что происходит с разработкой никеля

И какие трудности испытывает компания УГМК
Татьяна МИСТЮКОВА
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Буровая вышка в Новохоперском районе.Буровая вышка в Новохоперском районе.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В ходе прямого эфира губернатора всплыла, казалось, затихшая тема разработки никеля в Новохоперском районе Воронежской области. Вот уже несколько лет оттуда не поступает новостей.

Тем временем, ведущие прямого эфира процитировали вопрос от слушателя Сергея Бирюкова. Он спросил, как будет ли учтено мнение 130 тысяч жителей о недопустимости разработки никеля?

Губернатор Александр Гусев заявил, что такого количества подписей не видел:

- Это должен быть не один ящик, я их не видел. Конечно, мы будем учитывать мнение населения. Компания-разработчик не сможет обойти процедуру, связанную с получением обратной связи от населения. Как только появится экологическая часть проектной документации, она должна быть выставлена на общественные слушания. Там все и решится: нужно это населению или нет.

Сейчас месторождение, по словам губернатора, никто не разрабатывает:

- Слава Богу, никто там не просто работы, а никакой активности на территории Новохоперского районе не ведет. Насколько мне известно, компания УГМК на самом деле пока ищет варианты – даже не разрабатывается проектная документации, а ищутся технологические способы, которые должны обеспечить баланс между экологическими проблемами и экономическими выгодами и затратами. И то первое решение о том, что вся выработка, измельчение, обеспыливание - все будет производиться под землей в шахте – пока, на мой взгляд, там есть чисто экономические сложности либо технические. Не могу судить. И проектного решения, как будет разрабатываться месторождение, нет. И будет ли оно разрабатываться, решения у компании тоже нет. Будем ждать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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