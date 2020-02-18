Заболеваемость гриппом в Воронежской области на 10% превысила эпидпорог
На прошлой неделе (с 10 по 16 февраля) диагноз «грипп» и «ОРВИ» поставили 13363 жителям Воронежской области. Из них 9053 детей, что составляет 67,7%. Среди совокупного населения эпидпорог превышен на 10,6%.
Лаборатория управления Роспотребнадзора по Воронежской области выделяет из окружающей среды вирусы как гриппа, так и других возбудителей заболеваний – аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и вирусы парагриппа.
Продолжается мониторинг посещаемости детьми образовательных учреждений. В связи с ростом заболеваемости закрыты на карантин 45 классов в 20-ти общеобразовательных учреждений и 10 групп в 8 дошкольных образовательных учреждениях. Полностью приостановлен учебный процесс в 174 общеобразовательных учреждениях и 1 детсаду.
ИСТОЧНИК KP.RU