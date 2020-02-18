2020-02-18T12:34:13+03:00
Общество

Заболеваемость гриппом в Воронежской области на 10% превысила эпидпорог

За нределю заболели больше 13 тысяч человек
Елена ФЕДЯШЕВА
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Больше половины заболевших - детиБольше половины заболевших - детиФото: из архива «КП»
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На прошлой неделе (с 10 по 16 февраля) диагноз «грипп» и «ОРВИ» поставили 13363 жителям Воронежской области. Из них 9053 детей, что составляет 67,7%. Среди совокупного населения эпидпорог превышен на 10,6%.

Лаборатория управления Роспотребнадзора по Воронежской области выделяет из окружающей среды вирусы как гриппа, так и других возбудителей заболеваний – аденовирусы, респираторно-синцитиальные вирусы и вирусы парагриппа.

Продолжается мониторинг посещаемости детьми образовательных учреждений. В связи с ростом заболеваемости закрыты на карантин 45 классов в 20-ти общеобразовательных учреждений и 10 групп в 8 дошкольных образовательных учреждениях. Полностью приостановлен учебный процесс в 174 общеобразовательных учреждениях и 1 детсаду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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