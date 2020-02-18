Житель Воронежа задушил собутыльника ремнем

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:28:06+03:00

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В Воронеже задержали подозреваемого в убийстве местного жителя. 52-летнего мужчину 13 февраля супруга нашла мертвым в собственной квартире на ул. Ростовской. Медики установили, что смерть была насильственной - потерпевшего задушили.

Задержали знакомого погибшего. 30-летний мужчина признался, 13 февраля выпивал с хозяином квартир. Между ними произошел конфликт, тогда он сдавил шею потерпевшего ремнем. Хозяин квартиры умер, а подозреваемый сбежал. Теперь ему светит срок за убийство.

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ИСТОЧНИК KP.RU