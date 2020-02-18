Воронежский губернатор: «Взнос за капремонт не может оставаться прежним»

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:44:50+03:00

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Глава региона Александр Гусев в рамках прямой трансляции в соцсети рассказал о том, почему взносы за капремонт так сильно выросли в этом году.

- У нас в регионе большое количество ветхого и аварийного жилья. Ежегодно мы расходуем из бюджета около трех миллиардов рублей на его ремонт, около двух миллиардов берется у населения. Но этого недостаточно. Необходимо, чтобы количество отремонтированных зданий превышало число ветхих, - пояснил губернатор.

Согласно расчетам Минстроя РФ, учитывающим стоимость стройматериалов в конкретном регионе, уровень доходов населения и другие факторы, расценки в нашей области и вовсе должны составлять 10,45 рублей. Но власти разделили плату за капремонт на две части. Одна высчитывается из бюджета области (это 570 млн рублей), а другая состоит из взносов местных жителей. Это позволило остановиться на более щадящем тарифе. Глава региона отметил, что поступать таким образом власти не обязаны, но он считает этот вариант правильным.

- Если повышение взносов не будет происходить, жилой фонд просто устареет, - добавил Александр Гусев.

Напомним, с 2020 года тариф на капремонт вырос с 6,6 рубля до 9,08 рубля с квадратного метра площади квартиры. Необходимость повышения чиновники аргументировали подорожанием стоимости работ и строительных материалов.

ИСТОЧНИК KP.RU