Воронежский «Факел» на Кубке ФНЛ проиграл команде из второй лиги

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:47:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В матче против команды второго дивизиона – московской «Родины» - главный тренер «Факела» Владимир Бесчастных решил проверить ближайший резерв. Ничего хорошего из этого не получилось.

Между тем, начиналась игра для «Факела» неплохо. В завершении комбинации Верулидзе бил уже практически в пустые ворота, но ухитрился попасть в штангу. «Факел» владел инициативой, чаще атаковал, но игроки обороны «зевали» острые контрвыпады москвичей. Один из таких завершился голом – Еременко (не путать с ростовским) на 37 минуте замкнул прострел с правого фланга. Бучнев выбивал мяч уже из ворот – 0:1.

Во втором тайме игра продолжилась в том же ключе. Атаки «Факела» без острых моментов и гораздо более грозное контрнаступление московской команды. В итоге Лопатин забил гол-красавец. Он без помех принял мяч в штрафной и, не давая ему опуститься, расстрелял теперь уже другого вратаря «Факела» Ермакова – 0:2. Собственно, на этом и все. Столичные футболисты уже особо вперед не рвались, а резервисты нашей команды страдали от организационного бессилия и бледной немочи.

- Проиграли по всем статьям, - резюмировал после матча Владимир Бесчастных. – У нас много проблем. Состав резко отличался от матча с «Уралом», потому что все должны играть. Кому-то из тех, кто сегодня вышел на поле, возможно, придется помогать команде в чемпионате. К тому же двух игроков не было по состоянию здоровья: Мастерного из-за старого повреждения, Хайманов почувствовал себя плохо на недавней тренировке. С «Химками» выйдет примерно тот же состав, что с «Уралом», а дальше продолжим ротацию. Нет задачи выиграть Кубок ФНЛ, этот турнир для нас – просто этап подготовки к чемпионату.

Во втором встрече группы «В» «Химки» сыграли 0:0 с «Уралом-2» из Екатеринбурга. Подмосковная команда идет на первом месте с четырьмя очками, за ней «Родина» и «Факел». У обеих команд по три очка. У «Урала-2» одно и последнее место.

20 февраля «Факел» сразится с «Химками». Игра начнется в 16.30 по московскому времени (напомним, турнир проходит на Кипре).

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

17.02.2020 Видеоотчёт о матче Родина - Факел .fakelfc.ru

ИСТОЧНИК KP.RU