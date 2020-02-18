В Воронеже не будут застраивать Северный лес

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:00:17+03:00

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Во время трансляции губернатор Воронежской области Александр Гусев заверил местных жителей в том, что Северный лес не будет застроен. Ему придали статус особо охраняемой природной территории регионального значения. Это значит, что капитальное строительство там вести нельзя.

- Земля является частной, с владельцем мы знакомы. Он согласился с нами, что лес нужно оставить. Ему сейчас подыскивают новый участок, который сможет компенсировать те затраты, которые он понес от покупки этой территории. Земля будет меньше, чем территория Северного леса, но ее будет достаточно, чтобы после строительства там объектов потери окупились, - отметил губернатор.

Напомним, летом местные жители заметили непонятные отверстия в 141 дереве леса. Горожане предположили, что внутрь могли подсыпать химикат, чтобы умертвить сосны и освободить место под строительство. Воронежцы устраивали пикеты и даже организовывали дежурства, чтобы предотвратить уничтожение леса. Сейчас вырубку деревьев официально приостановили.

ИСТОЧНИК KP.RU