Губернатор: «Воронежский яблоневый сад уже не представляет ценности»

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:37:18+03:00

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Глава региона в рамках прямой трансляции в соцсети рассказал, что думает о яблоневом саде в Воронеже и почему на его месте нужно строить социальный узел (школу, поликлинику, детский сад, подстанцию скорой помощи).

- Можно было бы сохранить яблоневые сады? Можно, но тогда жителям, например, улицы Ломоносова, придется продолжать возить своих детей в школы за 10-15 километров. Но мой взгляд, яблоневые сады сегодня уже не представляют ценности: они не плодоносят и не приносят пользы для образовательного процесса студентов сельскохозяйственного института. Оставить сады для выгула собак? Ну там уже и гулять страшно. Считаю, что принятое нами решение было вернем, - сказал губернатор.

По его словам, нужные для социального узла 25 гектаров уже переданы в собственность муниципалитету, и сейчас идет их оформление.

Оставшиеся 54 га садов находятся в собственности РФ и пока не понятно, что с ними будет.

- Будем обсуждать, как развивать территорию. Если там строить жилье, то оно должно быть современным – с парковками вне дворов, оснащенное спортивными объектами. Часть территории можно было бы оставить под сквер, - заявил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU