2020-02-18T11:37:18+03:00
Общество

Губернатор: «Воронежский яблоневый сад уже не представляет ценности»

По мнению Александра Гусева, школа там будет нужнее
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
Яблоневые сады до вырубки.Яблоневые сады до вырубки.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

Глава региона в рамках прямой трансляции в соцсети рассказал, что думает о яблоневом саде в Воронеже и почему на его месте нужно строить социальный узел (школу, поликлинику, детский сад, подстанцию скорой помощи).

- Можно было бы сохранить яблоневые сады? Можно, но тогда жителям, например, улицы Ломоносова, придется продолжать возить своих детей в школы за 10-15 километров. Но мой взгляд, яблоневые сады сегодня уже не представляют ценности: они не плодоносят и не приносят пользы для образовательного процесса студентов сельскохозяйственного института. Оставить сады для выгула собак? Ну там уже и гулять страшно. Считаю, что принятое нами решение было вернем, - сказал губернатор.

По его словам, нужные для социального узла 25 гектаров уже переданы в собственность муниципалитету, и сейчас идет их оформление.

Оставшиеся 54 га садов находятся в собственности РФ и пока не понятно, что с ними будет.

- Будем обсуждать, как развивать территорию. Если там строить жилье, то оно должно быть современным – с парковками вне дворов, оснащенное спортивными объектами. Часть территории можно было бы оставить под сквер, - заявил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже суд на год отправил в колонию водителя, по вине которого погиб пешеход
В Воронежской областной Думе обсудили мероприятия регионального парламента по реализации Послания Президента РФ
В Воронежской области открылась первая «семейная приемная»
Воронежцев приглашают на ежегодную выставку «Дыхание весны»
Губернатор Александр Гусев рассказал о проблемах с расширением школы №45
В Воронеже суд потребовал от УК отремонтировать подъезд дома на улице Плехановской
Воронежский театр поставил оперетту-песню «Василий Теркин»
Медики рассказали о состоянии трех воронежцев, у которых подозревают коронавирус
За два часа воронежцы собрали две тонны вторсырья
На Платоновскую премию претендуют два писателя, композитор, хореограф и режиссер
Губернатор Воронежской области признался, что комментарии в соцсетях не всегда пишет сам
Проблема с вонью в Воронеже должна решиться в первой половине 2020 года
Заболеваемость гриппом в Воронежской области на 10% превысила эпидпорог
Воронежский губернатор рассказал, что происходит с разработкой никеля
Житель Воронежа задушил собутыльника ремнем
Воронежский губернатор: «Взнос за капремонт не может оставаться прежним»
Воронежский «Факел» на Кубке ФНЛ проиграл команде из второй лиги
В Воронеже не будут застраивать Северный лес
Губернатор: «Воронежский яблоневый сад уже не представляет ценности»
Оператор почты в Воронеже присвоила 770 тыс рублей, полученных от клиентов
Воронежский губернатор: «Раздельный сбор мусора не приведет к увеличению тарифов»
Воронежцев приглашают поесть блинов на Масленицу
Под Воронежем фура снесла на встречке «Хендэ Солярис»
В Воронеже устранили коммунальную аварию, оставившую без воды несколько десятков домов, школу и детсад
Под Воронежем "Лада Гранта" врезалась во встречную "Газель": один погибший, двое раненых
Осенью в Воронеже откроют сквер студенческих стройотрядов