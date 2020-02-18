Оператор почты в Воронеже присвоила 770 тыс рублей, полученных от клиентов

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:02:06+03:00

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Жительницу Воронежа посадили под домашний арест за растрату. 43-летняя дама в период 2019-2020 годов, работавшая оператором в почтовом отделении, как материально-ответственное лицо принимала от клиентов деньги, но не внесла в кассу сумму более 770 тысяч рублей. Похищенными деньгами женщина распорядилась по своему усмотрению.

Теперь ее будут судить за растрату, даме грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU