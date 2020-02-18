Под Воронежем фура снесла на встречке «Хендэ Солярис»

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:28:01+03:00

Пострадал водитель легковушки, а его пассажирка погибла

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За 17 февраля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 129 ДТП, большинство из которых произошло в областном центре – 99. Двое пострадали и один человек погиб.

Около восьми вечера смертельное ДТП произошло в Верхнехавском районе. На 72-м километре автодороги «Воронеж-Тамбов» 41-летний водитель большегруза «Мерседес» с полуприцепом выехал на встречную и столкнулся с автомобилем «Хендэ Солярис».

56-летнего водителя легковушки отправили с травмами в больницу, его 50-летняя пассажирка умерла на месте аварии.

Сотрудники полиции устанавливают причины ДТП.

Напомним, утром 18 февраля "Лада Гранта" врезалась во встречную "Газель": один погибший, двое раненых

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ИСТОЧНИК KP.RU