Под Воронежем фура снесла на встречке «Хендэ Солярис»
За 17 февраля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 129 ДТП, большинство из которых произошло в областном центре – 99. Двое пострадали и один человек погиб.
Около восьми вечера смертельное ДТП произошло в Верхнехавском районе. На 72-м километре автодороги «Воронеж-Тамбов» 41-летний водитель большегруза «Мерседес» с полуприцепом выехал на встречную и столкнулся с автомобилем «Хендэ Солярис».
56-летнего водителя легковушки отправили с травмами в больницу, его 50-летняя пассажирка умерла на месте аварии.
Сотрудники полиции устанавливают причины ДТП.
Напомним, утром 18 февраля "Лада Гранта" врезалась во встречную "Газель": один погибший, двое раненых
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ИСТОЧНИК KP.RU