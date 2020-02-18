2020-02-18T10:28:01+03:00
Происшествия

Под Воронежем фура снесла на встречке «Хендэ Солярис»

Пострадал водитель легковушки, а его пассажирка погибла
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

За 17 февраля в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 129 ДТП, большинство из которых произошло в областном центре – 99. Двое пострадали и один человек погиб.

Около восьми вечера смертельное ДТП произошло в Верхнехавском районе. На 72-м километре автодороги «Воронеж-Тамбов» 41-летний водитель большегруза «Мерседес» с полуприцепом выехал на встречную и столкнулся с автомобилем «Хендэ Солярис».

56-летнего водителя легковушки отправили с травмами в больницу, его 50-летняя пассажирка умерла на месте аварии.

Сотрудники полиции устанавливают причины ДТП.

Напомним, утром 18 февраля "Лада Гранта" врезалась во встречную "Газель": один погибший, двое раненых

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже суд на год отправил в колонию водителя, по вине которого погиб пешеход
В Воронежской областной Думе обсудили мероприятия регионального парламента по реализации Послания Президента РФ
В Воронежской области открылась первая «семейная приемная»
Воронежцев приглашают на ежегодную выставку «Дыхание весны»
Губернатор Александр Гусев рассказал о проблемах с расширением школы №45
В Воронеже суд потребовал от УК отремонтировать подъезд дома на улице Плехановской
Воронежский театр поставил оперетту-песню «Василий Теркин»
Медики рассказали о состоянии трех воронежцев, у которых подозревают коронавирус
За два часа воронежцы собрали две тонны вторсырья
На Платоновскую премию претендуют два писателя, композитор, хореограф и режиссер
Губернатор Воронежской области признался, что комментарии в соцсетях не всегда пишет сам
Проблема с вонью в Воронеже должна решиться в первой половине 2020 года
Заболеваемость гриппом в Воронежской области на 10% превысила эпидпорог
Воронежский губернатор рассказал, что происходит с разработкой никеля
Житель Воронежа задушил собутыльника ремнем
Воронежский губернатор: «Взнос за капремонт не может оставаться прежним»
Воронежский «Факел» на Кубке ФНЛ проиграл команде из второй лиги
В Воронеже не будут застраивать Северный лес
Губернатор: «Воронежский яблоневый сад уже не представляет ценности»
Оператор почты в Воронеже присвоила 770 тыс рублей, полученных от клиентов
Воронежский губернатор: «Раздельный сбор мусора не приведет к увеличению тарифов»
Воронежцев приглашают поесть блинов на Масленицу
Под Воронежем фура снесла на встречке «Хендэ Солярис»
В Воронеже устранили коммунальную аварию, оставившую без воды несколько десятков домов, школу и детсад
Под Воронежем "Лада Гранта" врезалась во встречную "Газель": один погибший, двое раненых
Осенью в Воронеже откроют сквер студенческих стройотрядов