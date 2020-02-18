В Воронеже устранили коммунальную аварию, оставившую без воды несколько десятков домов, школу и детсад

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:19:18+03:00

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В течение ночи коммунальщики отремонтировали водовод на Циолковского, из-за прорыва которого без воды остались дома с №113 по №119, а также с №129 по №167 по улице Циолковского, дома с №27 по №50 на Туполева, школа №69, детский садик №88 и социальный приют для детей и подростков.

От замены поврежденного участка изношенной трубы диаметром 500 мм все-таки отказались, залатав повреждения. Хотя переложить трубу все-таки намерены в течение года.

Коммунальщики отметили, что работы велись в стесненных условиях: из-за близости грунтовых вод сварку вели постоянно откачивая воду и осушая участок трубы.

Водоснабжение вернули в дома в 6.15 утра 18 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU