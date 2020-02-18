Под Воронежем "Лада Гранта" врезалась во встречную "Газель": один погибший, двое раненых

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:02:05+03:00

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Утром 18 февраля смертельное ДТП произошло в Верхнехавском районе.

Около 7.20 в селе Малая Приваловка 40-летний водитель на автомобиле «Лада Гранта», следовавший в направлении Воронежа, врезался во встречную «Газель», за рулем которой был 39-летний местный житель.

В результате ДТП водитель «Лады Гранты» скончался на месте аварии до приезда "скорой", а водителя автомобиля "Газель" и его 48-летнюю пассажирку с травмами доставили в ближайшую больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU