Под Воронежем "Лада Гранта" врезалась во встречную "Газель": один погибший, двое раненых
Утром 18 февраля смертельное ДТП произошло в Верхнехавском районе.
Около 7.20 в селе Малая Приваловка 40-летний водитель на автомобиле «Лада Гранта», следовавший в направлении Воронежа, врезался во встречную «Газель», за рулем которой был 39-летний местный житель.
В результате ДТП водитель «Лады Гранты» скончался на месте аварии до приезда "скорой", а водителя автомобиля "Газель" и его 48-летнюю пассажирку с травмами доставили в ближайшую больницу.
Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU