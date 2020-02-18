2020-02-18T09:10:38+03:00
Общество

Осенью в Воронеже откроют сквер студенческих стройотрядов

Зеленую зону обустроят недалеко от главного корпуса ВГУ
Ярослав ИВАНОВ
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В сентябре в Воронеже станет еще одной зеленой зоной больше. Недалеко от главного корпуса ВГУ - от кольца и до Литературного музея на Плехановской - разобьют сквер Студенческих стройотрядов. В данный момент разрабатывается проект зоны отдыха, концепцией которой станет отражение воронежской истории студенческих стройотрядов, об этом рассказал командир регионального штаба студотрядов Воронежской области Ярослав Зубащенко. Сквер планируют обустроить к началу сентября, а откроют его в торжественной обстановке немного позже - во время слета студотрядов Центрального федерального округа, который пройдет в Воронеже в конце сентября.

На сегодняшний момент региональное отделение студотрядов насчитывает 3544 человека. Штабы созданы в семи вузах из девяти, а также в 13 училищах из 44-х. Первый же стройотряд в Воронеже году сформировался в 1964 году, в нем было 520 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Осенью в Воронеже откроют сквер студенческих стройотрядов