2020-02-18T12:57:25+03:00
Звезды

В программе Платоновфеста появилось еще два спектакля

Воронежский Камерный покажет хореографию на стихи Мандельштама, а немцы привезут "Одиссея"
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Программа Платоновского фестиваля, который пройдет в Воронеже с 5 по 21 июня пополнилась новыми событиями. В театральной ее части появились два дополнительных спектакля.

Гамбургский театр «Талия» привезет на десятый Платоновфест спектакль «Одиссея» в постановке молодого режиссера, восходящей звезды немецкой сцены Анту Ромеро Нуньеса. Эта гротескная история рассказывается на выдуманном языке без субтитров. В ней встречаются двое сыновей Одиссея от волшебницы Цирцеи - Телемах и Телегон - и пытаются выяснить, кем же все-таки был их отец: героем, мудрецом, обманщиком или обычным человеком. Постановку покажут впервые в России! 16 и 17 июня.

Еще один спектакль 18 июня покажет Камерный театр. «Танцуем Мандельштама» – хореографический альманах, премьера которого состоялась на недавно прошедшем фестивале поэтического искусства Мандельштамфест. Восемь хореографов (Владимир Варнава, Ульяна Чепурина, Александр Литягин, Константин Матулевскии , Ольга Васильева, Константин Кеи хель, Павел Глухов, Никита Чумаков) в миниатюрах переводят стихи Мандельштама на пластический язык. Это отличная программа для знакомства со срезом современной российской хореографии и первая ласточка «воронежской программы», отмечают организаторы.

Кроме того, объявили дополнительный показ спектакля «Шутники» театра «Сатирикон», билеты на первые два показа которого были раскуплены в первые же часы продаж. Он состоится 21 июня в 15.00 в Воронежском концертном зале, билеты поступят в продажу 19 февраля в 10.00.

Полную программу десятого Платоновского фестиваля, на котором выступят около 400 артистов из 19 стран мира, читайте здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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