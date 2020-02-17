2020-02-17T20:03:36+03:00
Происшествия

В Воронеже раскрыли убийство 17-летней давности

Застреливший приятеля мужчина все это время жил по поддельному паспорту в Московской области [фото]
Юрий КОЗЛОВ
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Место, где произошло убийство.Место, где произошло убийство.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении 43-летнего мужчины. Он ответит за убийство 17-летней давности, которое он совершил еще будучи 26-летним.

6 апреля 2003 года около пяти часов около гаражного кооператива «Метеор» на улице Антонова-Овсеенко раздались два выстрела. Паливший из обреза мужчина убил своего 24-летнего знакомого. Преступника долго искали, все впустую, он уехал из города, дальше его следы терялись.

Однако совсем недавно полицейские получили информацию, что мужчина живет в Московской области. Стражи порядка задержали его и доставили для допроса к следователю в Воронеж.

Мужчина признался, что 17 лет назад после конфликта он назначил знакомому «стрелку» возле гаражного кооператива. На встречу прихватил с собой обрез, стало быть, решил расправиться с обидчиком заранее. После убийства несколько лет он жил в Красногорске по поддельному паспорту.

По части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» мужчине грозит от шести до пятнадцати лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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