2020-02-17T20:15:17+03:00
Общество

В Воронеже на Центр мужской гимнастики потратят до 126 миллионов рублей

Он появится недалеко от парка «Алые паруса»
Юрий КОЗЛОВ
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В Воронеже объявили аукцион на строительство Центра мужской гимнастики. Этот спорткомплекс собираются возвести по адресу Ленинский проспект, 93в. Он будет располагаться между парком «Алые паруса», водохранилищем, районной управой и поликлиникой № 16. Для того, чтобы начать строительство, придется расчистить территорию. В частности, нужно будет срубить 87 деревьев.

В Центре будет два этажа. На первом планируют разместить залы для гимнастики и общефизической подготовки, тренерскую комнату и медицинский кабинет. Также там сделают помещение для охраны, душевые и туалеты. На втором этаже оборудуют зал хореографии, переговорную, звукооператорскую и комнату отдыха.

В отделке Центра, в основном, будут использовать три цвета: белый, серый и черный. В нем сделают панорамные окна. Рядом со спорткомплексом появится парковка.

Начальная цена торгов - 126,2 млн рублей. Подрядчик за эту или несколько меньшую сумму должен будет не только построить здание, но и поставить возле него фонари, тротуары, высадить деревья, кустарники, то есть, облагородить территорию.

Заявки на участие в аукционе принимают до 4 марта, торги пройдут в тот же день. Закончить строительство Центра должны к 20 декабря 2022 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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