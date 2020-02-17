В Воронеже сняли на видео мужчину, который ночью подрался с автомобилем

17 Февр. 2020 2020-02-17T19:39:30+03:00

Кроме того, хулиган успел исцарапать и несколько других машин

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Трудно сказать, что подействовало на мужчину, который решил подраться с автомобилем во дворе дома № 75 на улице Лизюкова. Судя по записям с камер видеонаблюдения, все случилось 5 января примерно в два часа ночи.

Человек шел по двору и бил машины – при этом непонятно, как он выбирал жертв. Кажется, что совершенно случайно. Вот, например, мужчина останавливается у двух автомобилей подряд и начинает карябать их каким-то инструментом. Не стесняясь, он портит и кузов, и стекла автомобилей.

Потом же мужчина обходит стороной другие машины, хотя припаркованы они точно также, там есть и дорогие модели, и бюджетные. А с одним из автомобилей вандал и вовсе подрался: пинал его, бил локтем и кулаком. Теперь нарушителя предстоит найти полицейским.

Воронежец бил машины на своем пути.Об этом видео нам сообщила наша подписчица,которая рассказала что ночью по их адресу человек в неадекватном состоянии бил все машины на своём пути,мы просмотрели и сохранили весь материал,а абоненту посоветовали написать коллективное заявление в полицию,которой мы предоставим посильную помощь в поисках. Видео предоставлено https://vk.com/skbkrepost

ИСТОЧНИК KP.RU