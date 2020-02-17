В Воронеже после ДТП одна иномарка оседлала другую

17 Февр. 2020 2020-02-17T19:00:22+03:00

К счастью, в ДТП никто серьезно не пострадал. Фото: «Аварии/ДТП/Воронежа».

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17 февраля в Коминтерновском районе у остановки «Кафе Рай» случилось необычное ДТП. Оно попало на фото, которые разместили в паблике «Аварии/ДТП/Воронежа».

Водитель «Дэу», видимо, решил развернуться и попал под едущий прямо «Форд-Куга». Американская машина в итоге повисла на капоте корейской, практически оседлав ее. В комментариях к посту многие выражают недовольство тем, что в этом месте многие разворачиваются не по правилам.

В ГИБДД сообщили, что серьезных ранений в ДТП никто не получил.

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ИСТОЧНИК KP.RU