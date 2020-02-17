2020-02-17T18:44:48+03:00
Общество

В Воронеже из-за прорыва трубы без воды остались десятки домов, школа и детсад

Обновленный участок будет запущен в работу утром 18 февраля
Виктор ЛЕВШАКОВ
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На месте работает спецтехникаНа месте работает спецтехникаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В Воронеже случился прорыв на магистральном водопроводе в районе дома №163 по улице Циолковского. Будет заменен поврежденный участок изношенной трубы диаметром 500 мм. Пока же ограничено водоснабжение домов с №113 по №119, а также с №129 по №167 по улице Циолковского - это частный сектор.

Кроме того, без воды остались жильцы домов с №27 по №50 по улице Туполева. В том числе, краны пересохли в школе №69, детском саду №88 и социальном приюте для детей и подростков.

- На месте работает спецтехника: два экскаватора, гидромолот и мобильная перекачивающая станция. С помощью спецтехники ведутся работы по вскрытию водопроводной камеры. Это необходимо, чтобы определить протяженность поврежденного участка для последующей замены, - сообщают в «РВК-Воронеж».

Планируется, что обновленный участок будет запущен в работу утром 18 февраля. Подвоз технической воды организован у дома №163 по улице Циолковского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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