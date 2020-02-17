2020-02-17T18:10:42+03:00
Общество

Воронежским промышленникам из-за коронавируса рекомендовали не встречаться с коллегами из Китая

Местным бизнесмен на время придется отказаться от деловых поездок в эту страну
Виктор ЛЕВШАКОВ
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- Мы связывались с промышленными предприятиями, которые сотрудничают с коллегами из КНР. Пока они отказались от приема граждан Китая по каким-либо производственным вопросам, - сообщила «КП-Воронеж» Ольга Фуфаева, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Воронежской области. Эти меры необходимы из-за риска распространения коронавируса.

Кроме того, делегации воронежских компаний пока также воздерживаются от деловых поездок в Китай. Трудно сказать, может ли ситуация с коронавирусом как-либо повлиять на сотрудничество между компаниями. Вероятно, частично переговоры можно проводить с помощью удаленных способов связи

К слову, тот же вопросы был проработан и с местными вузами: в нашем регионе учится около полутора тысяч китайских студентов. Те, кто успел уехать в Китай на каникулы, останутся на родине точно до 2 марта. Возможно, этот срок в дальнейшем будет изменен.

- Что касается туристических поездок, сегодня не рекомендуется посещение Китая. Все, кто возвращается из КНР, помещаются под медицинское наблюдение. Всем, кто не успел уехать и им не хочется, как правило, предлагают другие направления или возвращают деньги за путевки. Если у кого-то будут проблемы с туристическими фирмами, мы можем подключиться к их ситуации, чтобы проблему решить. Пока я не слышала о подобных ситуациях. Видимо, все вопросы решаются в добровольном порядке, - говорит Ольга Александровна.

Если вы хотите лучше понимать ситуацию с коронавирусом в Воронежской области – послушайте наш разговор с Ольгой Фуфаевой, заместителем руководителя управления Роспотребнадзора по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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