2020-02-17T18:01:40+03:00
Происшествия

На видео попало жесткое задержание воронежского сутенера, орудовавшего в Беларуси

Он собирался вывезти 19-летнюю девушку, которую собирался сделать проституткой [видео]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Начало задержания воронежского сутенераНачало задержания воронежского сутенераФото: кадр с видео
Изменить размер текста:

26-летний воронежец попался в Могилеве сотрудникам наркоконтроля УВД. По данным оперативникам, молодой человек нашел в соцсети 19-летнюю беларуску. Он расписал ей прелести жизни «ночных бабочек»: и заработки якобы до 3000 долларов, и жизнь в шикарных квартирах и хорошую охрану. За девушкой, которую «раскручивал» на торговлю ее телом, он и приехал в Беларусь. Вояж оказался неудачным, закончился падением физиономией в асфальт во время задержания. Возбуждено уголовное дело.

- Как правило, сутенеры для поиска потенциальных жертв используют интернет: социальные сети, сайты знакомств. Они обещают белорускам высокие заработки, шикарные условия труда и красивую жизнь. На самом деле это обман: выехав из Беларуси, наши соотечественницы вскоре оказываются в тяжелейших условиях сексуального рабства, - заявил по поводу этого инцидента Дмитрий Цаюн, заместитель начальника ГУНиПТЛ (главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми) МВД Беларуси.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

Захват воронежского сутенера в Беларуси.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже раскрыли убийство 17-летней давности
В Воронеже на Центр мужской гимнастики потратят до 126 миллионов рублей
В Воронеже сняли на видео мужчину, который ночью подрался с автомобилем
В Воронеже после ДТП одна иномарка оседлала другую
В Воронеже из-за прорыва трубы без воды остались десятки домов, школа и детсад
В Воронеже пойдет с молотка старейший городской бизнес-центр «Апекс»
Воронежским промышленникам из-за коронавируса рекомендовали не встречаться с коллегами из Китая
На видео попало жесткое задержание воронежского сутенера, орудовавшего в Беларуси
В воронежском детсаду из-за коронавируса испугались ребенка, чья мама недавно вернулась из Китая
Воронежский «Буран» проиграл в предпоследнем матче сезона тверскому «Динамо»
В Воронеже коллега украла у женщины банковскую карту
Евгения Полухина, посаженная по воронежскому «маковому» делу, выйдет из тюрьмы по УДО
Воронежский корабль Гото Предестинация попал в подборку российских панорам на Google Картах
В заповеднике в Воронежской области в фотоловушку попал пьющий воду из лужи заяц
В Воронеже начнут строить новую поликлинику за 1,37 миллиарда рублей
Tele2 нарастила выручку от продаж смартфонов на 23% за год
Воронежцы смогут в интернете задать вопросы для прямого эфира губернатора
Воронежец угнал грузовик и сдал его на металлолом
В Воронеже «военнослужащий» обманул женщину и похитил у нее 14 тысяч рублей