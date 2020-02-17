На видео попало жесткое задержание воронежского сутенера, орудовавшего в Беларуси
26-летний воронежец попался в Могилеве сотрудникам наркоконтроля УВД. По данным оперативникам, молодой человек нашел в соцсети 19-летнюю беларуску. Он расписал ей прелести жизни «ночных бабочек»: и заработки якобы до 3000 долларов, и жизнь в шикарных квартирах и хорошую охрану. За девушкой, которую «раскручивал» на торговлю ее телом, он и приехал в Беларусь. Вояж оказался неудачным, закончился падением физиономией в асфальт во время задержания. Возбуждено уголовное дело.
- Как правило, сутенеры для поиска потенциальных жертв используют интернет: социальные сети, сайты знакомств. Они обещают белорускам высокие заработки, шикарные условия труда и красивую жизнь. На самом деле это обман: выехав из Беларуси, наши соотечественницы вскоре оказываются в тяжелейших условиях сексуального рабства, - заявил по поводу этого инцидента Дмитрий Цаюн, заместитель начальника ГУНиПТЛ (главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми) МВД Беларуси.
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Захват воронежского сутенера в Беларуси.
ИСТОЧНИК KP.RU