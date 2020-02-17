Воронежский «Буран» проиграл в предпоследнем матче сезона тверскому «Динамо»
В Твери игра у «Бурана» снова не получилась. Уже на пятой минуте открыл счет динамовец Верба. А ближе к концу первого периода Уваров забросил вторую шайбу хозяев.
Во втором периоде на 23 минуте Магомеду Гимбатову удалось «размочить» счет. Однако большего добиться игрокам «Бурана» не удалось. А хозяева еще и сделали два «контрольных выстрела». На 33 минуте третью шайбу «Динамо» забросил Зайцев, а уже в третьем периоде Денисов окончательно лишил шансов «ураганных» хотя бы на одно очко – 4:1.
Самым интересным в этом матч был комментарий и.о. главного тренера «Бурана» Михаила Бирюкова на пресс-конференции:
- По нашей команде могу сказать: стараюсь, кручусь, пытаюсь мотивировать ребят, но в ответ пустота в глазах. На нас сейчас без слез не взглянешь. Все-таки, наверное, плохой из меня тренер. В том, что сейчас происходит с командой, полностью моя вина.
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ИСТОЧНИК KP.RU