2020-02-17T17:17:31+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» проиграл в предпоследнем матче сезона тверскому «Динамо»

И.о. главного тренера «ураганных» Михаил Бирюков признался, что на игру его команды сейчас без слез не взглянешь
Юрий КОЗЛОВ
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И в игре с тверским "Динамо" воронежским хоккеистам не удалось прервать серию неудач.И в игре с тверским "Динамо" воронежским хоккеистам не удалось прервать серию неудач.Фото: с сайта ХК «Буран»
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В Твери игра у «Бурана» снова не получилась. Уже на пятой минуте открыл счет динамовец Верба. А ближе к концу первого периода Уваров забросил вторую шайбу хозяев.

Во втором периоде на 23 минуте Магомеду Гимбатову удалось «размочить» счет. Однако большего добиться игрокам «Бурана» не удалось. А хозяева еще и сделали два «контрольных выстрела». На 33 минуте третью шайбу «Динамо» забросил Зайцев, а уже в третьем периоде Денисов окончательно лишил шансов «ураганных» хотя бы на одно очко – 4:1.

Самым интересным в этом матч был комментарий и.о. главного тренера «Бурана» Михаила Бирюкова на пресс-конференции:

- По нашей команде могу сказать: стараюсь, кручусь, пытаюсь мотивировать ребят, но в ответ пустота в глазах. На нас сейчас без слез не взглянешь. Все-таки, наверное, плохой из меня тренер. В том, что сейчас происходит с командой, полностью моя вина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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