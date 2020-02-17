В Воронеже коллега украла у женщины банковскую карту

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:36:02+03:00

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В Воронеже сотрудники полиции задержали 43-летнюю местную жительницу, которая украла банковскую карту у коллеги. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 17 февраля.

Так, в полицию обратилась 47-летняя женщина. Она рассказала. что у нее украли карту, а затем списали с нее 24 тысячи рублей. По записям с камер видеонаблюдения в местах, где совершались покупки с карты горожанки, правоохранители установили воровку. Сразу же ее задержали.

В отделе полиции женщина пояснила, что в служебном помещении увидела открытую сумку и кошелек в ней. Тогда она и решила украсть карту. Ей она воспользовалась для оплаты товаров в магазинах.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU