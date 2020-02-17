Евгения Полухина, посаженная по воронежскому «маковому» делу, выйдет из тюрьмы по УДО

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:09:41+03:00

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В Орловской области рассмотрели ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) фигурантки воронежского «макового» дела Евгении Полухиной. Кромской районный суд принял решение его удовлетворить. Об этом сообщает «Новая газета».

В приговоре учли, что Евгения Полухина не имела взысканий, а наоборот, получила положительную характеристику от администрации колонии. Кроме того, она за время заключения она освоила две профессии: повара и оператора ЭВМ.

Напомним, окончательный приговор семье Полухиных вынесли в феврале 2016 года. Расследование их дела длилось долго. Началось все с того, что в гаражах, принадлежащих Полухиным, нашли пять тонн пищевого мака. На процессе представитель прокуратуры Ольга Колтакова заявила, что такой объем соответствует годовому расходу трех хлебозаводов Воронежа. Следователи полагали, что такая уйма мака нужна для продажи наркоманам, которым в ней была интересна опийная соломка. По данным правоохранителей, все члены семьи «кодировали» свои продажи. Называли в переговорах мак «шашлыком». В одном из эмоциональных высказываний Евгения Полухина заявила, что нет закона, запрещающего продавать мак наркоманам.

В то же время члены семьи Полухиных настаивали, что те самые пять тонн принадлежат не им. А гораздо меньшее его количество, которое у них было, использовали только для начинки булочек, которые они продавали в кафе. К тому же защита заявляла, что процесс вообще незаконен, так как торговля пищевым маком в России не запрещена.

Суд в итоге приговорил главу семьи Александра Полухину к восьми годам двум месяцам колонии строгого режима, его жену Марию, дочь Евгению – к 8 годам 3 месяца, сестру жены Нину Чурсину - к 8 годам 2 месяцам обычной колонии.

Пока удовлетворили ходатайство об УДО только Евгении Полухиной,

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ИСТОЧНИК KP.RU