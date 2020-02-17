Воронежский корабль Гото Предестинация попал в подборку российских панорам на Google Картах

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:11:21+03:00

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Воронежский корабль-музей Гото Предестинация попал в подборку российских панорам на Google Картах. По мнению специалистов, достопримечательность в столице Черноземья входит в топ-15 мест в России, которые должен посетить каждый.

Подборку создали к 15-летнему юбилею Google Карт. Кроме воронежского корабля в список попали: порт «Севкабель» в Санкт-Петербурге, река «Дон», Шарташские каменные палатки в Екатеринбурге, стадион ФК «Краснодар», природный заповедник «Столбы» в Красноярском крае, Белая башня в Екатеринбурге, камень Ермак в Пермском крае, башня Сююмбике в Казани, стрелка Оки и Волги в Нижнем Новгороде, мост на остров Русский во Владивостоке, Каолиновый карьер в Челябинской области, мыс Хобой на острове Ольхон в Иркутской области, полуостров Рыбачий в Мурманской области и Телецкое озеро на Алтае.

Справка «КП»

«Гото Предестинация» - это действующая историческая копия русского линейного корабля «Гото Предестинация» времён Петра I. Судно было заложено в ноябре 1698 года на верфи Воронежа. Строительством корабля руководил Петр Алексеевич, а в его отсутствии за строительством наблюдали два русских корабельных мастера Федосей Скляев и Лукьян Верещагин.

Сама копия была создана в 2011—2014 годах. Корабль пришвартовали у Адмиралтейской площади.

ИСТОЧНИК KP.RU