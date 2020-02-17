В заповеднике в Воронежской области в фотоловушку попал пьющий воду из лужи заяц

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:52:28+03:00

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В Хоперском заповеднике на видео попал заяц- русак, который пришел на водопой. Около шести утра прошлого понедельника, 10 февраля, зверек пробрался к небольшой замерзшей лужице в лесу, чтобы утолить жажду. Видимо, у него выдались тяжелые выходные.

Заяц.

- Вода всегда притягивает животных, на одном и том же ручье можно встретить косуль, лисиц, птиц и других зверей. Теплая зима в этом году дает возможность беспрепятственно напиться даже из самых мелких родничков. Заяц-русак тому не исключение, - пояснили сотрудники заповедника.

Кстати, недавно в другую фотоловушку заповедника как раз попала косуля. Только она искала не воду, а еду.

ИСТОЧНИК KP.RU