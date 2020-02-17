2020-02-17T14:47:06+03:00
Общество

В Воронеже начнут строить новую поликлинику за 1,37 миллиарда рублей

С подрядчиком планируют определиться до 3 марта
Юрий КОЗЛОВ
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В правительстве Воронежской области объявили тендер, победитель которого должен будет построить новую поликлинику по адресу: Московский проспект, 142 «У». Об этом сообщает RosTender.info. На это медучреждение выделяют 1 миллиард 370 миллионов рублей. Деньги поступят из федерального и регионального бюджетов.

Заявки от участников принимают до 3 марта. В этот день должны определить победителя тендера, вскоре с ним планируют заключить контракт, после этого и стартует строительство.

Дел у подрядчика, который победит в конкурсе, будет много. Предстоит возвести восьмиэтажную взрослую и пятиэтажную детскую поликлиники на 1100 посещений в смену, а также подстанцию скорой помощи на десять бригад. Кроме того, нужно будет провести благоустройство и озеленение прилегающей территории.

Новую поликлинику планируют построить к концу 2022 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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