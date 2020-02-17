2020-02-17T14:36:07+03:00
Общество

Tele2 нарастила выручку от продаж смартфонов на 23% за год

Компания подвела итоги результатов продаж абонентского оборудования в своей розничной сети
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Выручка от продаж смартфонов в салонах Tele2 выросла на 23% по итогам 2019 года. Самыми продаваемыми устройствами в салонах связи Tele2 остаются гаджеты Samsung, Huawei, Xiaomi. Средний чек от продаж оборудования в розничной сети Tele2 увеличился на 40%, что обусловлено выбором покупателей в пользу более мощных устройств.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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