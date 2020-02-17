Tele2 нарастила выручку от продаж смартфонов на 23% за год
Компания подвела итоги результатов продаж абонентского оборудования в своей розничной сети
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Выручка от продаж смартфонов в салонах Tele2 выросла на 23% по итогам 2019 года. Самыми продаваемыми устройствами в салонах связи Tele2 остаются гаджеты Samsung, Huawei, Xiaomi. Средний чек от продаж оборудования в розничной сети Tele2 увеличился на 40%, что обусловлено выбором покупателей в пользу более мощных устройств.
ИСТОЧНИК KP.RU