Воронежцы смогут в интернете задать вопросы для прямого эфира губернатора

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:47:26+03:00

Александр Гусев ответит воронежцам на вопросы по более чем десятку самых важных тем. Фото: Правительство Воронежской области ВКонтакте.

Спросить можно не все, что угодно, – на выбор дают больше десятка тем

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Во вторник, 18 февраля, в 10.30 стартует прямой эфир с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. По задумке организаторов мероприятия, все желающие воронежцы могут оставить свои вопросы в виде комментариев под постом на странице правительства региона ВКонтакте.

Чтобы фильтровать уж слишком неожиданные и неадекватные вопросы, в своем любопытстве жителям столицы Черноземья и области предлагают ограничиться самыми важными темами. Это:

поддержка семей с детьми,

раздельный сбор мусора,

капремонт,

поддержка малого и среднего бизнеса,

привлечение предпринимателей-инвесторов,

строительство школ и детсадов, дорог, нового корпуса онкодиспансера и других зданий,

модернизация первичного звена здравоохранения и обеспечение лекарствами,

благоустройство сел,

поддержка ветеранов и все, что связано с празднованием 75-летия Победы,

борьба с неприятным запахом в Воронеже,

ремонт дворов,

расселение аварийных домов.

На некоторые вопросы губернатор обещает ответить во время прямого эфира. На остальные тоже отреагирует. Только ответы разместят в комментариях в том же посте.

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ИСТОЧНИК KP.RU