Воронежцы смогут в интернете задать вопросы для прямого эфира губернатора
Во вторник, 18 февраля, в 10.30 стартует прямой эфир с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. По задумке организаторов мероприятия, все желающие воронежцы могут оставить свои вопросы в виде комментариев под постом на странице правительства региона ВКонтакте.
Чтобы фильтровать уж слишком неожиданные и неадекватные вопросы, в своем любопытстве жителям столицы Черноземья и области предлагают ограничиться самыми важными темами. Это:
поддержка семей с детьми,
раздельный сбор мусора,
капремонт,
поддержка малого и среднего бизнеса,
привлечение предпринимателей-инвесторов,
строительство школ и детсадов, дорог, нового корпуса онкодиспансера и других зданий,
модернизация первичного звена здравоохранения и обеспечение лекарствами,
благоустройство сел,
поддержка ветеранов и все, что связано с празднованием 75-летия Победы,
борьба с неприятным запахом в Воронеже,
ремонт дворов,
расселение аварийных домов.
На некоторые вопросы губернатор обещает ответить во время прямого эфира. На остальные тоже отреагирует. Только ответы разместят в комментариях в том же посте.
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ИСТОЧНИК KP.RU