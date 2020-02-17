Воронежец угнал грузовик и сдал его на металлолом

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:18:01+03:00

Вор воспользовался тем, что машина долго стояла на неохраняемой парковке

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В Воронеже задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 17 февраля.

В полицию обратился хозяин ЗИЛа. Мужчина рассказал, что грузовик долгое время стоял на неохраняемой стоянке по улице Богдана Хмельницкого, а затем пропал. Ущерб оценили в 40 тысяч рублей.

По данным с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили угонщика. Им оказался 34-летний житель Новоусманского района. В отделе мужчина пояснил, что долгое время наблюдал за грузовиком, который стоял без дела. А затем он все-таки решил отбуксировать его и сдать в пункт приема металлолома. Полученные деньги потратил.

В итоге во время обысков правоохранители нашли только часть похищенного.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похитителю грозит до пяти лет лишения свободы

ИСТОЧНИК KP.RU