Воронежец угнал грузовик и сдал его на металлолом
В Воронеже задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в понедельник, 17 февраля.
В полицию обратился хозяин ЗИЛа. Мужчина рассказал, что грузовик долгое время стоял на неохраняемой стоянке по улице Богдана Хмельницкого, а затем пропал. Ущерб оценили в 40 тысяч рублей.
По данным с камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили угонщика. Им оказался 34-летний житель Новоусманского района. В отделе мужчина пояснил, что долгое время наблюдал за грузовиком, который стоял без дела. А затем он все-таки решил отбуксировать его и сдать в пункт приема металлолома. Полученные деньги потратил.
В итоге во время обысков правоохранители нашли только часть похищенного.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Похитителю грозит до пяти лет лишения свободы
ИСТОЧНИК KP.RU