В Воронеже «военнослужащий» обманул женщину и похитил у нее 14 тысяч рублей

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:48:16+03:00

Мужчина якобы интересовался покупкой гаража местной жительницы, но на самом деле выяснял данные ее банковской карты

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В Воронеже 59-летняя местная жительница лишилась 14 тысяч рублей во время продажи гаража. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в понедельник, 17 февраля.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что разместила информацию о продаже гаража на сайте бесплатных объявлений. Через некоторое время ей позвонил неизвестный и представился военнослужащим. Мужчина пояснил, что переезжает в Воронеж, а гараж ему нужен для служебных целей. После некоторой беседы звонивший предложил перевести деньги на банковскую карту местной жительницы и по традиции всех мошенников попросил продиктовать ее данные. Когда горожанка сообщила информацию, с ее счета списали 14 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано два сообщения о совершенных мошеннических действиях.

ИСТОЧНИК KP.RU