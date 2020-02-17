В Воронеже «военнослужащий» обманул женщину и похитил у нее 14 тысяч рублей
В Воронеже 59-летняя местная жительница лишилась 14 тысяч рублей во время продажи гаража. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в понедельник, 17 февраля.
Женщина обратилась в полицию и рассказала, что разместила информацию о продаже гаража на сайте бесплатных объявлений. Через некоторое время ей позвонил неизвестный и представился военнослужащим. Мужчина пояснил, что переезжает в Воронеж, а гараж ему нужен для служебных целей. После некоторой беседы звонивший предложил перевести деньги на банковскую карту местной жительницы и по традиции всех мошенников попросил продиктовать ее данные. Когда горожанка сообщила информацию, с ее счета списали 14 тысяч рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано два сообщения о совершенных мошеннических действиях.
ИСТОЧНИК KP.RU