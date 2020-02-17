В Воронеже родители пятилетнего мальчика без правого уха просят помочь вернуть ему слух

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:48:23+03:00

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Пятилетнему Ване Симонцеву нужна помощь всех неравнодушных людей. Ванечка родился в 2014 году с редким заболеванием - двусторонняя аномалия развития наружного и среднего уха. Проще говоря, у него нет правого ушка, а в левом отсутствует слуховой проход. Нельзя сказать, что Ваня совсем глухой. С помощью слухового аппарата звуки окружающего мира до него доносятся. Но ребенок вынужден постоянно переспрашивать то, что ему говорят, и, чтобы скрыть уши, ему приходится носить длинные волосы.

Хотя бы с трудом улавливать звуки Ване помогает слуховой аппарат.Фото: fond36.ru

Отечественные врачи обещали маме Вани Анне Симонцевой сделать операцию, когда он подрастет. Но пластику ушной раковины делают в три этапа, для этого нужно использовать реберный хрящ ребенка, все это очень болезненные процедуры. В то же время родители Вани познакомились с родителями ребенка с таким же диагнозом, и они рассказали о врачах из клиники Глобал Хиаринг в Калифорнии (США), которые творят настоящие чудеса. Ей удалось связаться с доктором из этой клиники, отправить ему снимки и компьютерную томограмму Вани. Доктор оценил состояние сына в восемь баллов из десяти. Это значит, что у Вани хорошие шансы! Нужно провести две операции по восстановлению слуха. Но все упирается в деньги – стоят они 127 100 долларов или 8 218 374 рублей. Это непосильная сумма для родителей Вани. Надежда только на помощь неравнодушных и финансово обеспеченных людей.

Реквизиты для помощи Ване Симонцеву:

СберБанк карта 5469 1300 1612 8835 Анна Павловна Симонцева

МТС 8-920-452-86-98 Анна Павловна

Яндекс-кошелек 4100 1107 2220 5071

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ИСТОЧНИК KP.RU