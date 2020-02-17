2020-02-17T13:48:23+03:00
Общество

В Воронеже родители пятилетнего мальчика без правого уха просят помочь вернуть ему слух

На две операции нужно собрать 8,2 миллиона рублей
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Ваня Симонцев вынужден носить длинные волосы.Ваня Симонцев вынужден носить длинные волосы.Фото: fond36.ru
Изменить размер текста:

Пятилетнему Ване Симонцеву нужна помощь всех неравнодушных людей. Ванечка родился в 2014 году с редким заболеванием - двусторонняя аномалия развития наружного и среднего уха. Проще говоря, у него нет правого ушка, а в левом отсутствует слуховой проход. Нельзя сказать, что Ваня совсем глухой. С помощью слухового аппарата звуки окружающего мира до него доносятся. Но ребенок вынужден постоянно переспрашивать то, что ему говорят, и, чтобы скрыть уши, ему приходится носить длинные волосы.

Хотя бы с трудом улавливать звуки Ване помогает слуховой аппарат. Фото: fond36.ru

Хотя бы с трудом улавливать звуки Ване помогает слуховой аппарат.Фото: fond36.ru

Отечественные врачи обещали маме Вани Анне Симонцевой сделать операцию, когда он подрастет. Но пластику ушной раковины делают в три этапа, для этого нужно использовать реберный хрящ ребенка, все это очень болезненные процедуры. В то же время родители Вани познакомились с родителями ребенка с таким же диагнозом, и они рассказали о врачах из клиники Глобал Хиаринг в Калифорнии (США), которые творят настоящие чудеса. Ей удалось связаться с доктором из этой клиники, отправить ему снимки и компьютерную томограмму Вани. Доктор оценил состояние сына в восемь баллов из десяти. Это значит, что у Вани хорошие шансы! Нужно провести две операции по восстановлению слуха. Но все упирается в деньги – стоят они 127 100 долларов или 8 218 374 рублей. Это непосильная сумма для родителей Вани. Надежда только на помощь неравнодушных и финансово обеспеченных людей.

Реквизиты для помощи Ване Симонцеву:

СберБанк карта 5469 1300 1612 8835 Анна Павловна Симонцева

МТС 8-920-452-86-98 Анна Павловна

Яндекс-кошелек 4100 1107 2220 5071

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже коллега украла у женщины банковскую карту
Евгения Полухина, посаженная по воронежскому «маковому» делу, выйдет из тюрьмы по УДО
Воронежский корабль Гото Предестинация попал в подборку российских панорам на Google Картах
В заповеднике в Воронежской области в фотоловушку попал пьющий воду из лужи заяц
В Воронеже начнут строить новую поликлинику за 1,37 миллиарда рублей
Tele2 нарастила выручку от продаж смартфонов на 23% за год
Воронежцы смогут в интернете задать вопросы для прямого эфира губернатора
Воронежец угнал грузовик и сдал его на металлолом
В Воронеже «военнослужащий» обманул женщину и похитил у нее 14 тысяч рублей
В Воронеже родители пятилетнего мальчика без правого уха просят помочь вернуть ему слух
За год нарушители Ленинского района пополнили бюджет Воронежа почти на 2 миллиона
В Воронеже циклон «Виктория» борется с хорошей погодой
Сбербанк за 5 минут принимает решение по заявкам на ипотеку для зарплатных клиентов банка
Под Воронежем 22-летний парень освободился из колонии и ограбил пенсионера
В Воронежской области под обрушившейся крышей дома нашли тело женщины
Воронежская область снова попала в топ-10 регионов по качеству жизни
В Воронежской области поймали «сахарного» мошенника
В Воронежской области иномарка врезалась в дерево: погиб мужчина
Чемпион мира по боксу провел тренировку для военнослужащих в Воронеже
В заповеднике в Воронежской области в фотоловушку попала пугливая косуля
Начало новой недели будет ветреным и теплым
На реке Воронеж сняли редкое природное явление – крутящиеся ледяные круги
Воронежцы могут проголосовать за территории для проведения благоустройства
Воронежских водителей предупредили о начале сезона разведенных мостов
Специалисты Роспотребнадзора расскажут воронежцам об "автоматической" продаже продуктов школьного питания
Воронежская пенсионерка отдала 400 тысяч на «операцию дочери, попавшей в ДТП»
В воронежской квартире с загоревшимся диваном нашли два трупа
В аварии на трассе Воронежской области пострадали две школьницы
В Воронеже воинам-афганцам вручили юбилейные медали