За год нарушители Ленинского района пополнили бюджет Воронежа почти на 2 миллиона

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:18:31+03:00

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В 2019 году административная комиссия Ленинского района провела 29 заседаний, на которых рассмотрела 841 протокол об административном нарушении. Больше всего среди них было нарушений правил благоустройства – 298. Штрафы за них составляют для граждан от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей. Кроме того, в 2019 году оштрафованы 112 юридических лиц на сумму 940 тыс. рублей.

Общая сумма наложенных за год на нарушителей штрафов составила 2,6 миллиона рублей. 1,8 из них взыскали. Эти средства пополнили бюджет Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU