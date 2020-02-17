В Воронеже циклон «Виктория» борется с хорошей погодой

17 Февр. 2020 2020-02-17T13:10:07+03:00

А ее в свою очередь обеспечивает антициклон с Западной Европы

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Особенности погоды наступившей недели – борьба циклона с антициклоном. Поле битвы проходит в том числе и через Воронежскую область.

- Циклон «Виктория» с центром над Кольским полуостровом захватывает наш регион своей южной частью. Осадки – это следствие его действия, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – В то же время с юга наша область испытывает влияние антициклона, раскинувшегося на просторах от Западной Европы до Тихого океана. Получилось так, что сейчас побеждает то циклон, то антициклон. А учитывая то, что днем на предстоящей неделе будет плюсовая температура, «Виктория» принесет дождь в среду и в пятницу. В остальные дни его вытесняет антициклон, и осадков не ожидается. В целом морозов до конца календарной зимы, скорее всего, уже не будет. Да и март обещает быть более теплым, чем обычно.

Что касается ближайших дней, то в ночь на вторник, 18 февраля, синоптики прогнозируют облачную погоду и -1 градус. Днем тучи также будут скрывать солнце, потеплеет до +2.

Ночью в среду, 19 февраля, подует западный ветер, но будет практически та же погода, что и сутки назад, только чуть потеплее – 0 градусов. Днем обещают +3 и небольшой дождь.

В ночь на четверг, 20 февраля, прогнозируют температуру около нуля и пасмурную погоду. Днем подует юго-западный ветер, солнце будет периодически пробиваться сквозь тучи, и столбик термометра поднимется до +4 градусов.

Ночью в пятницу, 21 февраля, обещают -1 градус, луна будет проглядывать сквозь тучи. Днем температура поднимется до +2, возможен небольшой дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU