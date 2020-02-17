2020-02-17T12:47:41+03:00
Общество

Сбербанк за 5 минут принимает решение по заявкам на ипотеку для зарплатных клиентов банка

Сокращены сроки принятия решения по ипотечным заявкам
Поделиться:
Изменить размер текста:

Теперь для клиентов, получающих зарплату на карту банка, процесс занимает всего 5 минут. В среднем же для одобрения заявки банку требуется 4 часа.

Сегодня 45% клиентов Сбербанка получают решение по ипотеке в течение 30 минут, 95% — в течение 24 часов. Это стало возможным благодаря цифровизации процессов и переходу к онлайн-оформлению ипотеки на сервисе банка «ДомКлик».

Оформить ипотечный кредит можно без предоставления документов при использовании системы интернет-банкинга «Сбербанк Онлайн» и технологии «Сбербанк ID» — единого стандарта идентификации и аутентификации в экосистеме банка. Электронная заявка на ипотеку сформируется автоматически, клиенту останется только проверить свои данные и подтвердить их отправку в банк.

В Москве каждый второй ипотечный кредит Сбербанка оформляется онлайн через «ДомКлик», а в России — каждый четвертый.

По итогам работы в ушедшем году Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк выдал более 34,6 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму свыше 49,7 млрд рублей. В том числе в Воронежской области было выдано 12 212 кредитов на сумму 18,2 млрд рублей, в Белгородской – 5 740 кредитов на 8,9 млрд рублей, в Курской – 4 358 кредитов на 6,1 млрд рублей, в Липецкой – 4 329 кредитов на 6,0 млрд рублей, в Орловской – 4 061 кредитов на 5,3 млрд рублей, в Тамбовской – 3 857 кредитов на 5,2 млрд рублей. Средняя сумма займа на жилье в регионе составила порядка 1,4 млн рублей.

- Кредитные продукты Сбербанка востребованы населением и способствуют улучшению жилищных условий жителей региона. Мы рады, что можем предложить нашим клиентам хороший сервис и имеем самое непосредственное отношение к десяткам тысяч новоселий в Черноземье, - рассказал Председатель Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимир Салмин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронеже коллега украла у женщины банковскую карту
Евгения Полухина, посаженная по воронежскому «маковому» делу, выйдет из тюрьмы по УДО
Воронежский корабль Гото Предестинация попал в подборку российских панорам на Google Картах
В заповеднике в Воронежской области в фотоловушку попал пьющий воду из лужи заяц
В Воронеже начнут строить новую поликлинику за 1,37 миллиарда рублей
Tele2 нарастила выручку от продаж смартфонов на 23% за год
Воронежцы смогут в интернете задать вопросы для прямого эфира губернатора
Воронежец угнал грузовик и сдал его на металлолом
В Воронеже «военнослужащий» обманул женщину и похитил у нее 14 тысяч рублей
В Воронеже родители пятилетнего мальчика без правого уха просят помочь вернуть ему слух
За год нарушители Ленинского района пополнили бюджет Воронежа почти на 2 миллиона
В Воронеже циклон «Виктория» борется с хорошей погодой
Сбербанк за 5 минут принимает решение по заявкам на ипотеку для зарплатных клиентов банка
Под Воронежем 22-летний парень освободился из колонии и ограбил пенсионера
В Воронежской области под обрушившейся крышей дома нашли тело женщины
Воронежская область снова попала в топ-10 регионов по качеству жизни
В Воронежской области поймали «сахарного» мошенника
В Воронежской области иномарка врезалась в дерево: погиб мужчина
Чемпион мира по боксу провел тренировку для военнослужащих в Воронеже
В заповеднике в Воронежской области в фотоловушку попала пугливая косуля
Начало новой недели будет ветреным и теплым
На реке Воронеж сняли редкое природное явление – крутящиеся ледяные круги
Воронежцы могут проголосовать за территории для проведения благоустройства
Воронежских водителей предупредили о начале сезона разведенных мостов
Специалисты Роспотребнадзора расскажут воронежцам об "автоматической" продаже продуктов школьного питания
Воронежская пенсионерка отдала 400 тысяч на «операцию дочери, попавшей в ДТП»
В воронежской квартире с загоревшимся диваном нашли два трупа
В аварии на трассе Воронежской области пострадали две школьницы
В Воронеже воинам-афганцам вручили юбилейные медали