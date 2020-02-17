2020-02-17T12:32:08+03:00
Происшествия

Под Воронежем 22-летний парень освободился из колонии и ограбил пенсионера

Молодой человек с ножом ворвался к пожилому мужчине и забрал у него продукты, телефон и 300 рублей
Юлия ДИДЕНКО
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В Новоусманском районе задержали 22-летнего парня, которого подозревают в разбойном нападении. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 17 февраля.

Так, в январе молодой человек освободился из колонии. Его не раз судили за совершение краж и угонов. А 16 февраля он заявился к 76-летнему местному жителю. Он постучал в окно, а когда пенсионер открыл дверь, парень напал на него с ножом и потребовал отдать все ценное.

Обыскав дом, он забрал себе мобильный телефон, 300 рублей и продукты, а затем сбежал. Пожилой мужчина обратился в полицию. Правоохранители осмотрели место преступления, опросили пострадавшего и получили информацию о том, что к этому может быть причастен 22-летний житель Рождественской Хавы.

Позже парня задержали по месту прописки. Он признал вину. Во время обысков в его доме нашли похищенный телефон.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Теперь парню грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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