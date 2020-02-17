В Воронежской области под обрушившейся крышей дома нашли тело женщины

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:46:42+03:00

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В селе Андреевка Подгоренского района на пожаре погибла женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

ЧП случилось в понедельник, 17 февраля, в доме на улице Победы. Вызов в дежурную часть поступил в 6.13. Спасатели выехали на место и увидели, что обрушилась кровля дома. Чтобы потушить ее, у специалистов ушло больше часа. В 7.21 возгорания ликвидировали. Под обломками нашли тело женщины.

На месте пожара работали: ПЧ-52, ПЧ-77. Всего к ликвидации пожара привлекались восемь человек и две единицы техники. Причина возгорания устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU