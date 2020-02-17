В Воронежской области поймали «сахарного» мошенника

17 Февр. 2020 2020-02-17T11:04:20+03:00

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В Воронежской области задержали подозреваемого в серии мошенничеств под предлогом реализации сахара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в понедельник, 17 февраля.

Выяснилось, что с июля 2018 года мужчина покупал сахар на предприятиях, осуществляющих его оптовую продажу. А затем в качестве посредника продавал его другим фирмам. Но при этом деньги с реализации оставлял себе и не передавал оптовым продавцам. За четыре сделки он смог заработать 400 тысяч рублей.

В полицию Аннинского, Лискинского, Кантемировского и Россошанского районов обратились обманутые предприниматели. В итоге мошенника задержали. Им оказался 54-летний житель Россоши.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU