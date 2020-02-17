2020-02-17T11:04:20+03:00
Происшествия

В Воронежской области поймали «сахарного» мошенника

Мужчина обманывал оптовых продавцов и зарабатывал деньги
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Воронежской области задержали подозреваемого в серии мошенничеств под предлогом реализации сахара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в понедельник, 17 февраля.

Выяснилось, что с июля 2018 года мужчина покупал сахар на предприятиях, осуществляющих его оптовую продажу. А затем в качестве посредника продавал его другим фирмам. Но при этом деньги с реализации оставлял себе и не передавал оптовым продавцам. За четыре сделки он смог заработать 400 тысяч рублей.

В полицию Аннинского, Лискинского, Кантемировского и Россошанского районов обратились обманутые предприниматели. В итоге мошенника задержали. Им оказался 54-летний житель Россоши.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области под обрушившейся крышей дома нашли тело женщины
Воронежская область снова попала в топ-10 регионов по качеству жизни
В Воронежской области поймали «сахарного» мошенника
В Воронежской области иномарка врезалась в дерево: погиб мужчина
Чемпион мира по боксу провел тренировку для военнослужащих в Воронеже
В заповеднике в Воронежской области в фотоловушку попала пугливая косуля
Начало новой недели будет ветреным и теплым
На реке Воронеж сняли редкое природное явление – крутящиеся ледяные круги
Воронежцы могут проголосовать за территории для проведения благоустройства
Воронежских водителей предупредили о начале сезона разведенных мостов
Специалисты Роспотребнадзора расскажут воронежцам об "автоматической" продаже продуктов школьного питания
Воронежская пенсионерка отдала 400 тысяч на «операцию дочери, попавшей в ДТП»
В воронежской квартире с загоревшимся диваном нашли два трупа
В аварии на трассе Воронежской области пострадали две школьницы
В Воронеже воинам-афганцам вручили юбилейные медали