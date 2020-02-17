2020-02-17T09:55:30+03:00
Происшествия

В Воронежской области иномарка врезалась в дерево: погиб мужчина

Авария произошла в поселке Колодезный Каширского района
Юлия ДИДЕНКО
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В поселке Колодезный Каширского района иномарка влетела в дерево. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в понедельник, 17 февраля.

Авария случилась накануне, 16 февраля, в 17.00 на улице Коммунистической у дома №72. По предварительным данным, 40-летний житель Нововоронежа за рулем «Мицубиси Паджеро» не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате ДТП водителя иномарки госпитализировали, а его 32-летний пассажир от полученных травм скончался на месте.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано 79 ДТП, из них в областном центре – 57, на федеральных трассах - пять, в районах области – 17. В девяти ДТП травмы различной степени тяжести получили 12 человек, один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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