Чемпион мира по боксу провел тренировку для военнослужащих в Воронеже

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:45:06+03:00

Руслан Проводников отработал с ними удары руками и «бой с тенью»

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В Воронеже мировая звезда профессионального бокса Руслан Проводников в преддверии Дня защитника Отечества провел тренировку для военнослужащих бригады управления общевойсковой армии Западного военного округа. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

Российский боксер познакомился с военнослужащими, рассказал о себе, а затем провел мастер-класс. Руслан Проводников показал не только общеразвивающие упражнения, но и отработал с военными удары руками, а также «бой с тенью».

Справка «КП»

Руслан Проводников — российский боксёр-профессионал, выступавший в первой полусредней весовой категории. Чемпион мира по версии WBO (2013—2014).

ИСТОЧНИК KP.RU