Чемпион мира по боксу провел тренировку для военнослужащих в Воронеже
В Воронеже мировая звезда профессионального бокса Руслан Проводников в преддверии Дня защитника Отечества провел тренировку для военнослужащих бригады управления общевойсковой армии Западного военного округа. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.
Российский боксер познакомился с военнослужащими, рассказал о себе, а затем провел мастер-класс. Руслан Проводников показал не только общеразвивающие упражнения, но и отработал с военными удары руками, а также «бой с тенью».
Справка «КП»
Руслан Проводников — российский боксёр-профессионал, выступавший в первой полусредней весовой категории. Чемпион мира по версии WBO (2013—2014).
ИСТОЧНИК KP.RU