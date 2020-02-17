В заповеднике в Воронежской области в фотоловушку попала пугливая косуля

17 Февр. 2020 2020-02-17T08:44:04+03:00

Животное прогуливалось мимо камер в поисках еды

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Сотрудники Хоперского государственного природного заповедника поделились видеозаписью с фотоловушек, установленных в лесу. На кадрах видно, как косуля аккуратно проходит мимо камер. Животное скорее всего ищет пищу.

- Наши обитатели регулярно приходят попозировать перед фотоловушками, - отметили в заповеднике.

Кстати, косули травоядные животные. Они выходят подкрепиться ранним утром и с наступлением сумерек. Зимой, когда пищи становится мало, звери поедают молодые ветки с деревьев, а также жёлуди, брюкву, каштаны, орехи и ягоды.

Косуля в Хоперском заповеднике.

ИСТОЧНИК KP.RU