2020-02-17T08:44:04+03:00
Дом. Семья

В заповеднике в Воронежской области в фотоловушку попала пугливая косуля

Животное прогуливалось мимо камер в поисках еды
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
Изменить размер текста:

Сотрудники Хоперского государственного природного заповедника поделились видеозаписью с фотоловушек, установленных в лесу. На кадрах видно, как косуля аккуратно проходит мимо камер. Животное скорее всего ищет пищу.

- Наши обитатели регулярно приходят попозировать перед фотоловушками, - отметили в заповеднике.

Кстати, косули травоядные животные. Они выходят подкрепиться ранним утром и с наступлением сумерек. Зимой, когда пищи становится мало, звери поедают молодые ветки с деревьев, а также жёлуди, брюкву, каштаны, орехи и ягоды.

Косуля в Хоперском заповеднике.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Воронежской области под обрушившейся крышей дома нашли тело женщины
Воронежская область снова попала в топ-10 регионов по качеству жизни
В Воронежской области поймали «сахарного» мошенника
В Воронежской области иномарка врезалась в дерево: погиб мужчина
Чемпион мира по боксу провел тренировку для военнослужащих в Воронеже
В заповеднике в Воронежской области в фотоловушку попала пугливая косуля
Начало новой недели будет ветреным и теплым
На реке Воронеж сняли редкое природное явление – крутящиеся ледяные круги
Воронежцы могут проголосовать за территории для проведения благоустройства
Воронежских водителей предупредили о начале сезона разведенных мостов
Специалисты Роспотребнадзора расскажут воронежцам об "автоматической" продаже продуктов школьного питания
Воронежская пенсионерка отдала 400 тысяч на «операцию дочери, попавшей в ДТП»
В воронежской квартире с загоревшимся диваном нашли два трупа
В аварии на трассе Воронежской области пострадали две школьницы
В Воронеже воинам-афганцам вручили юбилейные медали