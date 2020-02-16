В воронежской квартире с загоревшимся диваном нашли два трупа

16 Февр. 2020 2020-02-16T13:03:40+03:00

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Утром в воскресенье, 16 февраля, в одной из квартир в доме на улице Моисеева возник пожар. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили в комнате горящий диван. Огонь повредил площадь в 5 квадратных метров. С пламенем боролись 10 человек и три единицы техники.

Ликвидировать пожар удалось в течение 40 минут с момента вызова спасателей. По оперативной информации пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области, на месте обнаружили тела двух мужчин. Погибли они в результате возгорания или по какой-то другой причине, выячняют эксперты и следователи.

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ИСТОЧНИК KP.RU