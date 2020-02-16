В аварии на трассе Воронежской области пострадали две школьницы

16 Февр. 2020 2020-02-16T12:19:12+03:00

Водитель врезался в препятствие, уходя от столкновения с другим авто

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В Воронежской области по вине 42-летнего водителя из Чувашии пострадали две девочки, 7 и 12 лет. Авария произошла в субботу, 15 февраля, на трассе в Поворинском районе. Житель Республики Чувашия, управляя автомобилем «Лада Веста», выехал на полосу встречного движения, где находился другой автомобиль – «Форд Фокус». Уходя от столкновения, его водитель, 36-летний местный житель, врезался в препятствие.

В результате аварии пострадали две пассажирки «Фокуса» девочки – школьницы. Их доставили в больницу. В причинах и обстоятельствах ДТП разбирается полиция.

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ИСТОЧНИК KP.RU