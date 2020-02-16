2020-02-16T12:19:12+03:00
Происшествия

В аварии на трассе Воронежской области пострадали две школьницы

Водитель врезался в препятствие, уходя от столкновения с другим авто
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Девочки в больницеДевочки в больницеФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В Воронежской области по вине 42-летнего водителя из Чувашии пострадали две девочки, 7 и 12 лет. Авария произошла в субботу, 15 февраля, на трассе в Поворинском районе. Житель Республики Чувашия, управляя автомобилем «Лада Веста», выехал на полосу встречного движения, где находился другой автомобиль – «Форд Фокус». Уходя от столкновения, его водитель, 36-летний местный житель, врезался в препятствие.

В результате аварии пострадали две пассажирки «Фокуса» девочки – школьницы. Их доставили в больницу. В причинах и обстоятельствах ДТП разбирается полиция.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежская пенсионерка отдала 400 тысяч на «операцию дочери, попавшей в ДТП»
В воронежской квартире с загоревшимся диваном нашли два трупа
В аварии на трассе Воронежской области пострадали две школьницы
В Воронеже воинам-афганцам вручили юбилейные медали
Воронежцы отдохнули и навели порядок в парке «Оптимистов»
За четыре часа в Воронеже выявили 80 водителей и пешеходов, игнорирующих ПДД
Воронежских перевозчиков теперь будут штрафовать за грязь в маршрутках и хамство водителей
Воронежских автомобилистов попросили быть внимательнее на дорогах в снегопад
В Воронежской области назвали список дорог, которые отремонтируют в 2020 году
Деревянную копию Кощея Бессмертного создал воронежский укротитель бензопилы
В мэрии Воронежа рассказали, куда обращаться по поводу очистки кровель домов от наледи
В Воронеже на Платоновфест а первые 1,5 часа продаж купили больше пяти тысяч билетов
На фанатов воронежского «Факела» напали на Кипре
В Воронеже 45-летняя женщина перевела лжесотруднику банка 145 тысяч
В Воронеже мужчина попросил телефон позвонить и сбежал с ним
В Воронеже мужчина на иномарке врезался в светофор и погиб
Жители Воронежской области отделались штрафом за оторванный шеврон с формы полицейского
Под Воронежем закрыли опасный и шумный пункт приема металлолома
В День влюбленных Воронежский заповедник показал ласкающихся лосей
Воронежский «Буран» всухую проиграл питерскому «СКА-Нева»
Воронежский «Факел» на Кубке ФНЛ выиграл у «Урала-2»
В Воронеже открыли обновленный подземный переход у цирка
В Воронеже будут судить водителя, который сбил мотоциклиста и сбежал
В Воронеже многоэтажками собираются застроить очередные 25 га в Коминтерновском районе