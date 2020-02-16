В Воронеже воинам-афганцам вручили юбилейные медали

16 Февр. 2020 2020-02-16T11:29:00+03:00

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Накануне праздника «Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества», который отмечается ежегодно 15 февраля, в управе Коминтерновского района воинам-интернационалистам вручили юбилейные медали, приуроченные к 30 - летию завершения выполнения задач 40 армией в Афганистане. Среди награжденных - руководители и члены ветеранских организаций, и сегодня участвующие в патриотическом воспитании молодежи.

- Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших воинов, - рассказали в управе. - С портретами и свечами, на сцену вышли воспитанники военно–патриотического клуба «Пластун», занимающегося на базе школы №46 городского микрорайона Подгорное. Этот клуб – гордость Коминтерновского района и входит в число самых результативных ВПК Воронежской области.

Потом гостям показали концертную программу.

ИСТОЧНИК KP.RU