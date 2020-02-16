Воронежцы отдохнули и навели порядок в парке «Оптимистов»

16 Февр. 2020 2020-02-16T10:28:56+03:00

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Праздник-субботник прошел 15 февраля на территории лесопарка «Оптимистов» в Советском районе. Для гостей приготовили веселую праздничную программу, а желающие поработать на свежем воздухе собрали порубочные остатки, которые образовались в парке после спила сухостоя. В рамках акции «Зимний лес» с территории «Оптимиста» вывезли около 80 кубометров сухой древесины.

Напомним, раньше мы рассказывали о том, что местные жители опасаются за судьбу парка в связи с рубками. Горожане уверяют, что вместе с сухими рабочие рубят и живые сосны.

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ИСТОЧНИК KP.RU