2020-02-15T20:09:30+03:00
Общество

Воронежских перевозчиков теперь будут штрафовать за грязь в маршрутках и хамство водителей

В столице Черноземья идет перезаключение контрактов по новой форме
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже началось перезаключение контрактов с перевозчиками по новой форме. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в субботу, 15 февраля. Теперь на действующую маршрутную сеть их будут заключать краткосрочно.

Особенность новых документов будет заключаться в том, что за каждое нарушение или ненадлежащее исполнение обязательств перевозчиков будут штрафовать на 1000 рублей. Особое внимание будет уделяться санитарному состоянию транспорта, внешнему виду и поведению водителей, а также работоспособности терминалов следованию графикам, обеспечению выпуска по вечерам и выполнению плана перевозок.

- Размер штрафа кажется небольшим, но он может накладываться за каждое нарушение каждой единицы подвижного состава. Остро стоит проблема недовыпуска на линию в вечернее и ночное время. В случае невыхода на линию по данным ГЛОНАСС, например, 7 автобусов маршрута, штраф будет положен за каждый. И так каждый день, – рассказал заместитель руководителя управления транспорта Максим Захаров.

В мэрии пояснили, что перед управлением транспорта не ставится задача «задушить» перевозчиков. Просто они сразу должны начать понимать, что лучше работать в соответствии с контрактом.

Результаты малых закупок управление транспорта подведет с 17 по 19 февраля, по итогам которых и будут заключены новые контракты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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