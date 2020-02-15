В мэрии Воронежа рассказали, куда обращаться по поводу очистки кровель домов от наледи

15 Февр. 2020 2020-02-15T16:39:54+03:00

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В Воронеже ведется интенсивная очистка кровель зданий от снега и наледи. Центральные улицы очищены полностью и управляющие компании «переходят» на дворовые территории. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии в субботу, 15 февраля.

Как рассказали в ведомстве, убирать снег и сосульки прямая обязанность УК. Если же кровли не очищены, в отношении данной управляющей компании могут быть составлены административные протоколы, также можно обратиться в ГЖИ.

Жители сами могут пожаловаться в надзорное ведомство, если УК не выполняет своих законных обязанностей, - пояснили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU