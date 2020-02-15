На фанатов воронежского «Факела» напали на Кипре

15 Февр. 2020 2020-02-15T14:42:00+03:00

Изменить размер текста: A A

На Кипре во время матча Кубка Олимп ФНЛ фанатов воронежского «Факела» и екатеринбургского «Урала-2» избили хулиганы в масках. Инцидент произошел в пятницу, 14 февраля, в городе Пафос на стадионе «Куклия». Информация появилась на Telegram-канале «Мы за «Факел» — мы повсюду».

Сообщается, что нападавших было 18, с ними также была одна девушка. Предположительно, это были фанаты ярославского «Шинника». Безумная компания отобрала у фанатов все баннеры и сбежала.

О пострадавших пока информации нет.

Напомним, что для «Факела» этот матч закончился отлично. Футболисты обыграли соперников из Екатеринбурга со счетом 2:1. После этой игры клуб возглавил таблицу группы B Кубка ФНЛ на пару с «Химками».

ИСТОЧНИК KP.RU