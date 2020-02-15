2020-02-15T14:42:00+03:00
Спорт

На фанатов воронежского «Факела» напали на Кипре

Предположительно, потасовку устроили фанаты «Шинника»
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: Telegram-канал «Мы за «Факел» — мы повсюду».Фото: Telegram-канал «Мы за «Факел» — мы повсюду».
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На Кипре во время матча Кубка Олимп ФНЛ фанатов воронежского «Факела» и екатеринбургского «Урала-2» избили хулиганы в масках. Инцидент произошел в пятницу, 14 февраля, в городе Пафос на стадионе «Куклия». Информация появилась на Telegram-канале «Мы за «Факел» — мы повсюду».

Сообщается, что нападавших было 18, с ними также была одна девушка. Предположительно, это были фанаты ярославского «Шинника». Безумная компания отобрала у фанатов все баннеры и сбежала.

О пострадавших пока информации нет.

Напомним, что для «Факела» этот матч закончился отлично. Футболисты обыграли соперников из Екатеринбурга со счетом 2:1. После этой игры клуб возглавил таблицу группы B Кубка ФНЛ на пару с «Химками».

ИСТОЧНИК KP.RU

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