2020-02-15T13:04:08+03:00
Происшествия

В Воронеже 45-летняя женщина перевела лжесотруднику банка 145 тысяч

Заезженная и банальная схема мошенничества продолжает работать в столице Черноземья
Юлия ДИДЕНКО
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Всего за сутки в регионе зарегистрировано три факта мошенничества.Всего за сутки в регионе зарегистрировано три факта мошенничества.Фото: Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже один разговор по телефону лишил 45-летнюю местную жительницу 145 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в субботу, 15 февраля.

Так, накануне женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с ее карты кто-то пытается снять деньги, поэтому ей срочно нужно перевести все средства на безопасный резервный счет. Знакомая схема снова сработала. Горожанка испугалась и, конечно же, пошла к банкомату, сняла все деньги и перевела их мошеннику. После перечисления средств связь со звонившим тут же оборвалась.

По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Всего за сутки в Воронежской области зарегистрировано три сообщения о противоправных деяниях в отношении местных жителей, совершенных путем обмана или злоупотребления доверием. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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