Под Воронежем закрыли опасный и шумный пункт приема металлолома

15 Февр. 2020 2020-02-15T09:44:23+03:00

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В Новой Усмани после проверки Роспотребнадзора закрыли опасный пункт приема металлолома. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Воронежской области.

Выяснилось, что ООО «ТехКомплект» находится на территории жилой застройки на улице Первомайской, 76. При этом в организации не следили за соблюдением санитарных правил, а также не проводили испытаний шума, вибрации, лабораторных исследований загрязнений атмосферного воздуха мест проживания населения в зоне влияния выбросов объекта. Кстати, шум от погрузочно-разгрузочных работ там превышен на 2,05 дБА.

Суд признал организацию виновной по ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Было принято решение приостановить деятельность пункта приема на улице Первомайской, 25А/1 на 90 суток.

За этом время владелец должен был устранить все нарушения. Но он принял решение расторгнуть договор об аренде помещения по вышеуказанному адресу и перенести предприятие в перевёз производство (оборудование и лом металлолома) в промышленную зону для исключения негативного воздействия на местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU